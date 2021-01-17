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Анастасия Волочкова поразила россиян очередной выходкой.
Постоянная участница звездных разборок в этот раз посягнула на чувства
верующих. Балерина сфотографировалась в одном купальнике на фоне святой
Феодоры.
На одном кадре уместились щеголяющая обнаженными бедрами танцовщица, куча различных флакончиков с косметическими средствами и православная икона. Такое сомнительное соседство для религиозной святыни, судя по всему, не смутило светскую диву.
Под постом со скандальной фотографией Волочкова рассказала, что сейчас сидит на строгой диете – артистка готовится к спектаклю. По словам знаменитости, ее дневное меню ограничивается постным супом, двумя яйцами и зеленью.
Как отреагировали на провокационную фотографию подписчики Анастасии, неизвестно – преследуемая недоброжелателями артистка давно закрыла комментарии.
К слову, осенью балерину засмеяли за кадр в экстремально откровенном бикини.
Блогер будет находиться под стражей вплоть до решения суда