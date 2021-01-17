Изображение святой не смутило скандальную балерину

Анастасия Волочкова поразила россиян очередной выходкой. Постоянная участница звездных разборок в этот раз посягнула на чувства верующих. Балерина сфотографировалась в одном купальнике на фоне святой Феодоры.



На одном кадре уместились щеголяющая обнаженными бедрами танцовщица, куча различных флакончиков с косметическими средствами и православная икона. Такое сомнительное соседство для религиозной святыни, судя по всему, не смутило светскую диву.

Под постом со скандальной фотографией Волочкова рассказала, что сейчас сидит на строгой диете – артистка готовится к спектаклю. По словам знаменитости, ее дневное меню ограничивается постным супом, двумя яйцами и зеленью.

Как отреагировали на провокационную фотографию подписчики Анастасии, неизвестно – преследуемая недоброжелателями артистка давно закрыла комментарии.

К слову, осенью балерину засмеяли за кадр в экстремально откровенном бикини.