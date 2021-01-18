Со временем экс-солистка "ВИА Гры" научилась сглаживать острые углы

Вот уже несколько лет Вера Брежнева состоит в браке с Константином Меладзе. И несмотря на постоянные слухи о трудностях в отношениях, кажется, что певица по-настоящему счастлива рядом с композитором. Однако без проблем все-таки не обходится.

Экс-участница "ВИА Гры" поделилась с Арманом Давлетяровым в ютуб-шоу, что сейчас в ее отношениях с Меладзе царит настоящая идиллия, но ужиться с "гением" бывает непросто, правда, со временем артистка смогла найти подход к супругу.

"Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Я стараюсь до этого не доводить", – рассказала Вера.

Брежнева призналась, что каждая ее встреча с мужем долгожданная. Дело в том, что из-за напряженных графиков и высокой нагрузки певица и композитор редко видятся. Но благодаря этому им всегда есть о чем поговорить.

Меладзе также поддерживает жену и в рабочих вопросах. Брежнева часто обращается к композитору за советом, поскольку он опытнее и знает о бизнесе и продюсировании гораздо больше.

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