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Вот уже несколько лет Вера Брежнева состоит в браке с Константином Меладзе. И несмотря на постоянные слухи о трудностях в отношениях, кажется, что певица по-настоящему счастлива рядом с композитором. Однако без проблем все-таки не обходится.
Экс-участница "ВИА Гры" поделилась с Арманом Давлетяровым в ютуб-шоу, что сейчас в ее отношениях с Меладзе царит настоящая идиллия, но ужиться с "гением" бывает непросто, правда, со временем артистка смогла найти подход к супругу.
"Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Я стараюсь до этого не доводить", – рассказала Вера.
Брежнева призналась, что каждая ее встреча с мужем долгожданная. Дело в том, что из-за напряженных графиков и высокой нагрузки певица и композитор редко видятся. Но благодаря этому им всегда есть о чем поговорить.
Меладзе также поддерживает жену и в рабочих вопросах. Брежнева часто обращается к композитору за советом, поскольку он опытнее и знает о бизнесе и продюсировании гораздо больше.
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