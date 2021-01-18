Звезда обвиняет в краже дорогостоящего аксессуара таксиста

Анна Калашникова вновь попала в неприятную ситуацию. Ее счастливые впечатления от отдыха в Дубае омрачила ситуация, которая случилась, когда певица вернулась в Москву.

В отпуск девушка полетела со своим бойфрендом Иваном. Там они отпраздновали сразу несколько праздников: Новый год, день рождения мужчины, годовщину знакомства. Порадовать своего избранника Калашникова решила эксклюзивным брендовым портфелем стоимостью около 800 тысяч рублей.

Только вот по возвращении в столицу произошла ситуация, в которой звезде еще предстоит разобраться. Анне и ее возлюбленному пришлось взять такси, потому что их водитель был в отпуске. Дома артистка не досчитались одной из сумок.

"Сумок было очень много. Водитель лишь развел руками, мол, ничего не брал. Как теперь что-то докажешь... Обидно, что в сумке лежал тот самый портфель за 800 тысяч и моя косметичка с украшениями", – посетовала Калашникова.

Бывшая Шаляпина уже обратилась в службу поддержки такси, однако ответа пока так и не получила. Если сумку не вернут, Анна намерена написать заявление в полицию, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее Анна Калашникова упала в обморок на людях из-за бывшей Шаляпина.