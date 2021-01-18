Родительница актера намерена доказать, что родственница заполучила квартиру обманным путем

В 2019 году не стало звезды "Глухаря" Александра Числова. Однако родственники актера до сих пор не могут поделить его наследство.

Все дело в том, что незадолго до смерти Числова его племянница Светлана Адрианова купила его квартиру за очень символическую сумму. Теперь мать артиста рискует остаться без крыши без головой. Убитая горем женщина обратилась за помощью к правозащитнице ее покойного сына.

Позже адвокат актера выяснила, что в сделке есть очень много несостыковок. Непонятно, откуда у племянницы взялись 4,5 миллиона на покупку недвижимости. Более того, из документов есть лишь странная расписка, в которой сообщается, что Александр деньги получил.

Однако нет никакого акта приема-передачи недвижимости. И неясно, куда делись деньги, которые якобы получил Числов, пишет "Пятый канал".

Удивляет и тот факт, что сразу после сделки племянница решила продать квартиру почти вдвое дороже – за 8 миллионов.

"Адрианова девушка ужасно циничная! Бабушка очень пожилой человек, но у нее светлая голова. Замечательная старушка, очень приятная! Светлана сейчас со своей компанией, которая помогает ей в инсинуациях, конечно, дожидается того, чтобы бабушка не дожила", – посетовала юрист.

Добиваться справедливости и признания сделки недействительной женщина намерена через суд.