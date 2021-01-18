Убитая горем вдова Грачевского находится в предынсультном состоянии - СМИ

Убитая горем вдова Грачевского находится в предынсультном состоянии - СМИ
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда тяжело переживает утрату супруга

Вчера на Троекуровском кладбище похоронили Бориса Грачевского, жизнь которого оборвалась 14 января. Во время церемонии прощания молодая вдова создателя "Ералаша" не могла перестать плакать. Сейчас близкие стараются поддерживать 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую. Они же и сообщили о плачевном состоянии артистки. 

Друзья поведали, что Белоцерковская совсем перестала есть и спать. Из-за жуткого стресса вдова находится в предынсультном состоянии, сообщает "Комсомольская правда". 

К слову, даже на церемонии прощания, которая прошла в Доме кино, было видно, что Екатерина буквально почернела от горя. Кажется, что девушка до сих пор не может поверить в случившееся. 

"Ты был, есть и будешь. Будешь вечно в наших сердцах. Знаешь, ты, как никто, любил жизнь. И любишь сию минуту. Ты гениальнейший человек. Ты просто помни только об одном, что мы все тебя любим", – рыдала безутешная вдова во время церемонии прощания.

Ранее друг Грачевского рассказал, что Белоцерковская до последнего верила, что ее супругу станет легче. Екатерина до последнего была рядом с режиссером. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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