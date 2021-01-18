Некоторые знаменитости предпочитают держать личную жизнь за семью замками

Внушительная часть представителей шоу-бизнеса любит устраивать из рождения своих детей целое представление. Однако есть и те, кто всеми силами скрывает звездных отпрысков.



Николай Басков

Немногие помнят, что 20 лет назад Басков женился на дочери продюсера Бориса Шпигеля. Возлюбленная Светлана подарила певцу наследника. Однако, когда брак распался, общение Николая с сыном Брониславом оборвалось. Поговаривают, что родственники так и не смогли наладить контакт. Сейчас парню 14 лет.

Тимур Батрутдинов

Популярный комик прослыл отъявленным холостяком. Однако недавно выяснилось, что Батрутдинов много лет назад успел обзавестись дочерью. Сейчас Елизавете 19 лет, девушка живет в Калининграде. Впрочем, эта информация стала известна со слов некой подруги Лизы, которая решила поделиться сенсацией с публикой, пишет издание "Woman".

Роман Курцын

Звезда фильма "Крым" и "(Не)Идеальный мужчина" пользуется большой популярностью у представительниц противоположного пола. Однако оказалось, что у фанаток нет никаких шансов – Курцын давно женат и воспитывает сына. Избранницей киношного сердцееда стала его однокурсница Анна Назарова, с которой артист познакомился еще в начале нулевых. 2012-м на свет появился их наследник.

Евгений Миронов

Знаменитый артист очень тщательно следит за тем, чтобы никакие перипетии его личной жизни не стали достоянием общественности. Только в 2019-м году стало известно, что у Миронова есть сын. Оказалось, что наследник Петя, которому сейчас 6 лет, родился с помощью суррогатной матери.

Павел Дуров

Основатель "ВКонтакте" и "Телеграм" тоже весьма закрытая фигура. Доподлинно неизвестно, как протекает личная жизнь предпринимателя. Однако несколько лет назад журналистам удалось выяснить, что Дуров женат на некой Дарье Бондаренко, которая успела подарить ему сына и дочь. Если эти слухи являются правдой, у бизнесмена подрастает одиннадцатилетняя наследница и десятилетний наследник.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем занимаются дети Сергея Бодрова-младшего.