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В начале 2000-х многие зрители внимательно следили за развитием сюжета сериала "Бедная Настя". Именно благодаря этому сериалу и прославилась Анна Горшкова, которую по праву считают одной из самых красивых российских актрис.
Съемки в "Бедной Насте" сделали Горшкову по-настоящему знаменитой. После актриса появлялась и в других проектах. Например, она сыграла в "Двух судьбах" и "Провинциальных страстях". Режиссеры один за другим звали звезду сняться в фильмах и сериалах, однако со временем Горшкова решила прекратить участие в съемках.
Вместо этого девушка решила вновь посвятить себя музыке, ведь изначально у Анны не было актерского образования. Изначально она работала моделью и училась в музыкальной школе. Только вот критики не оценили старания актрисы, жестко заявив, что у нее нет музыкального таланта.
После этого Горшкова решила вновь вернуться к съемкам, однако построить актерскую карьеру ей помешал слишком ревнивый муж. В 2007-м году звезда "Бедной Насти" вышла замуж за миллиардера Михаила Борщева. Позже красавица призналась, что супруг запрещал ей сниматься и выходить на подиум. Ситуацию усугубили и слухи о романе со Станиславом Говорухиным, пишет "Клео".
Ужиться супруги так и не смогли, поэтому и развелись спустя два года. К сожалению для Горшковой, к этому моменту режиссеры уже не столь охотно звали ее сниматься. Теперь актриса появляется лишь в эпизодических ролях, а последняя работа с ее участием вышла аж в 2014 году.
Однако Анна не расстраивается. Она вновь решила попробовать себя в музыке и сейчас выступает на праздниках.
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