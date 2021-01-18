Возлюбленная Виторгана перенесла страшную болезнь

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Вместе с актрисой слег и ее сын

Нино Нинидзе, возлюбленная Максима Виторгана, переболела коронавирусом. Вместе со звездой заразился и ее сын от брака с Кириллом Плетневым Александр. Об этом артистка рассказала в "Инстаграм". 

Нинидзе опубликовала фото с тестом на COVID-19.

"Мы выжили и я не сошла с ума! и воздух по-другому пахнет (а точней ничем не пахнет, как и все остальное)",

– написала актриса. 

В комментариях к посту Нинидзе уточнила, что заболела и переболела она вместе с наследником. Сыну в первые сутки было плохо, а потом все пошло на спад, уточнила знаменитость. Зачем Нинидзе отметила на фото аккаунт Виторгана, остается загадкой. Переболел ли актер тоже, неизвестно. 

Полина ИВАНОВА

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