Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Нино Нинидзе, возлюбленная Максима Виторгана, переболела коронавирусом. Вместе со звездой заразился и ее сын от брака с Кириллом Плетневым Александр. Об этом артистка рассказала в "Инстаграм".
Нинидзе опубликовала фото с тестом на COVID-19.
"Мы выжили и я не сошла с ума! и воздух по-другому пахнет (а точней ничем не пахнет, как и все остальное)",
– написала актриса.
В комментариях к посту Нинидзе уточнила, что заболела и переболела она вместе с наследником. Сыну в первые сутки было плохо, а потом все пошло на спад, уточнила знаменитость. Зачем Нинидзе отметила на фото аккаунт Виторгана, остается загадкой. Переболел ли актер тоже, неизвестно.
Официальный представитель МИД РФ жестко ответила на слова советника Байдена
Вашингтон надеется создать военную базу в Незалежной