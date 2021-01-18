"Ненависть сжирала": Поплавская раскрыла детали развода с мужем

"Ненависть сжирала": Поплавская раскрыла детали развода с мужем
Яна Поплавская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предательство супруга низвергло актрису на финансовое дно

Знаменитая артистка Яна Поплавская четверть века была замужем за продюсером Сергеем Гинзбургом. 10 лет назад брак распался, и недавно звезда нашла в себе силы вспомнить тот страшный период своей жизни.

Поплавской решила откровенно рассказать о своих эмоциях при разводе. Знаменитость призналась, что всем сердцем презирала бывшего возлюбленного.

"Я ненавидела его так, что это сжирало меня", – делится личным звезда в беседе с журналистами издания "Семь дней".

Актриса отметила, что скандальный разрыв с некогда любимым мужчиной перевернул ее жизнь. Поплавская очень сильно изменилась: она была поражена тем, что прожила 25 лет с человеком, о котором по факту ничего не знала.  Разрыв не ограничился предательством, после ухода Гинзбурга Поплавская осталась и без средств к существованию.

Впрочем, артистка нашла в себе силы начать жизнь заново и сейчас прекрасно себя чувствует. Тем более, 53-летняя Поплавская встречается с радиоведущим Евгением Яковлевым и очень счастлива с этим мужчиной. Возлюбленный звезды младше на 15 лет, однако трепетно заботится о ней и ее благополучии.

К слову, недавно Яна Поплавская раскрыла тайну счастливого брака. Артистка рассказала, как уличить мужа в измене.

Ольга ФЕДОРОВА

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