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Знаменитая артистка Яна Поплавская четверть века была
замужем за продюсером Сергеем Гинзбургом. 10 лет назад брак распался, и недавно
звезда нашла в себе силы вспомнить тот страшный период своей жизни.
Поплавской решила откровенно рассказать о своих эмоциях при разводе. Знаменитость призналась, что всем сердцем презирала бывшего возлюбленного.
"Я ненавидела его так, что это сжирало меня", – делится личным звезда в беседе с журналистами издания "Семь дней".
Актриса отметила, что скандальный разрыв с некогда любимым мужчиной перевернул ее жизнь. Поплавская очень сильно изменилась: она была поражена тем, что прожила 25 лет с человеком, о котором по факту ничего не знала. Разрыв не ограничился предательством, после ухода Гинзбурга Поплавская осталась и без средств к существованию.
Впрочем, артистка нашла в себе силы начать жизнь заново и сейчас прекрасно себя чувствует. Тем более, 53-летняя Поплавская встречается с радиоведущим Евгением Яковлевым и очень счастлива с этим мужчиной. Возлюбленный звезды младше на 15 лет, однако трепетно заботится о ней и ее благополучии.
К слову, недавно Яна Поплавская раскрыла тайну счастливого брака. Артистка рассказала, как уличить мужа в измене.
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