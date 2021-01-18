"В тени Примадонны": передача о Пугачевой обернулась громким скандалом

"В тени Примадонны": передача о Пугачевой обернулась громким скандалом
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Приглашенные артисты возмущены тем, что их использовали

Не так давно в эфире телеканала ТВЦ вышла программа "В тени Примадонны" которая была полностью посвящена Алле Борисовне. Участие в съемках приняли многие артисты, среди которых были Игорь Наджиев и Лика Стар. Именно их заявления и стали причиной разгоревшегося скандала. 

Возмущенные артисты рассказали, что создатели восхваляющей Пугачеву передачи их нагло обманули. Так, Наджиева позвали, чтобы он рассказал о непростом финансовом положении артистов в период пандемии. В итоге его получасовое интервью сократили до пяти минут, в течение которых певец говорил исключительно о Примадонне. 

Артист уверяет, что жертвой обмана стал не только он, но и другие участники съемок. Его слова подтвердила и Лика Стар, которую изначально пригласили поговорить о ее творческой карьере. 

Интервью звезды длилось два с половиной часа. Только вот в эфир вошли лишь три минуты ее беседы с журналисткой. 

"Они вкрадчиво в это большое интервью вписали два вопроса об Алле Борисовне Пугачевой. Я сказала, что у меня нет никакого конфликта с ней. Но это все было вырезано из интервью", – рассказала Лика "Экспресс газете". 

В итоге в скандал вмешался эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян, который пообещал разобраться с руководством телеканала. 

Ранее Андрей Малахов впервые прокомментировал конфликт с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Юлия МИХАЙЛОВА

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