Приглашенные артисты возмущены тем, что их использовали

Не так давно в эфире телеканала ТВЦ вышла программа "В тени Примадонны" которая была полностью посвящена Алле Борисовне. Участие в съемках приняли многие артисты, среди которых были Игорь Наджиев и Лика Стар. Именно их заявления и стали причиной разгоревшегося скандала.

Возмущенные артисты рассказали, что создатели восхваляющей Пугачеву передачи их нагло обманули. Так, Наджиева позвали, чтобы он рассказал о непростом финансовом положении артистов в период пандемии. В итоге его получасовое интервью сократили до пяти минут, в течение которых певец говорил исключительно о Примадонне.

Артист уверяет, что жертвой обмана стал не только он, но и другие участники съемок. Его слова подтвердила и Лика Стар, которую изначально пригласили поговорить о ее творческой карьере.

Интервью звезды длилось два с половиной часа. Только вот в эфир вошли лишь три минуты ее беседы с журналисткой.

"Они вкрадчиво в это большое интервью вписали два вопроса об Алле Борисовне Пугачевой. Я сказала, что у меня нет никакого конфликта с ней. Но это все было вырезано из интервью", – рассказала Лика "Экспресс газете".

В итоге в скандал вмешался эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян, который пообещал разобраться с руководством телеканала.

Ранее Андрей Малахов впервые прокомментировал конфликт с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.