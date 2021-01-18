Актриса призналась, что это всегда создает множество неловких моментов

Лукерья Ильяшенко получила широкую известность благодаря съемкам в "Сладкой жизни". Нашумевший сериал запомнился зрителям не только необычным сюжетом, но и большим количеством постельных сцен. Актриса решила рассказать, как на самом деле происходят съемки откровенных кадров.

По словам Лукерьи, постельные сцены – это всегда неловко. Особенно непросто играть любовь и страсть, когда ее на самом деле нет.

"То "звуковики" просят: "Стони погромче, а то у нас брак по звуку!". То водитель забредет, то буфетчица еду принесет… А надо вообще-то достоверно сыграть человеческую страсть", – поделилась звезда с "Телепрограммой".

Отдельные неудобства, по словам Ильяшенко, доставляет свет, который заставляет и без того смущенных актеров потеть.

Также актриса подчеркнула, что перед съемками откровенных сцен старается не есть лук и чеснок, чтобы не доставлять дискомфорт ее партнеру.

Ранее актриса рассказала, что однажды на съемках временно потеряла слух из-за мощного выстрела, который произошел в пяти метрах от нее.