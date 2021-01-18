Не исключено, что певица все-таки сдержит данное самой себе обещание

Вот уже долгое время Ольга Бузова состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Совсем недавно пара даже сыграла "свадьбу" на Мальдивах. Однако детей у звезды до сих пор нет. В преддверии ее дня рождения в Сети напомнили ей о данном несколько лет обещании.

Когда Бузова наконец оправилась от развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, она призналась, что хочет стать матерью. И заявила, что если до 35 лет не родит ребенка, то обязательно возьмет малыша из детского дома.

И вот через пару дней Оля будет отмечать свой юбилей. При этом в Сети уже начали ходить слухи о том, что вскоре телеведущая станет мамой, а пока во всю готовит документы для усыновления, передает "МедикФорум".

Сама артистка эти слухи пока никак не комментировала. Молчит и ее возлюбленный Дава.

Ранее Оля впервые прокомментировала скандал, который произошел в период съемок новогодних огоньков. По словам певицы, ее очень расстроила новость о якобы бойкоте Пугачевой.

Бузова призналась, что мечтает лично познакомиться с Аллой Борисовной, потому что считает Примадонну символом эстрады ее поколения.