Помолвленная Шпица поцеловалась с партнером по "Танцам со звездами"

Помолвленная Шпица поцеловалась с партнером по "Танцам со звездами"
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Реальных пацанов" поразила поклонников жаркой самбой

Стартовал 12-й сезон "Танцев со звездами". Вчера зрители увидели первый выпуск. Особенно им запомнился горячий номер Екатерины Шпицы и Максима Щепкина, который неожиданно для всех закончился поцелуем. 

Пара исполнила страстную самбу, сразу же влюбив в себя зрителей. Поклонники Екатерины тут же начали писать ей хвалебные комментарии, уверяя звезду, что они с Щепкиным точно дойдут до финала. 

Сама актриса признается, что участие в шоу ей только в радость. 

"Мы с Мишей уже спешим на новую тренировку, вдохновлённые вчерашним стартом и желанием делать больше и лучше. Спасибо вам всем за поддержку", – написала Екатерина в "Инстаграм". 

Однако у некоторых пользователей поцелуй пары вызвал вопросы, ведь Шпица помолвлена. Звезда отечественного кино старается скрывать свою личную жизнь от любопытных глаз общественности, однако в 2018 году актриса получила предложение руки и сердца от бизнесмена Руслана Панова, на которое ответила согласием. 

К слову, помолвка не мешает Шпице радовать поклонников откровенными снимками. Не так давно звезда "Реальных пацанов" поделилась дерзким снимком без одежды.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Захарова велела Западу заняться своими проблемами из-за слов о Навальном

Официальный представитель МИД РФ жестко ответила на слова советника Байдена

Привлекут Украину: Пушков обозначил методы борьбы США с Россией

Вашингтон надеется создать военную базу в Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей