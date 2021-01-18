Звезда "Реальных пацанов" поразила поклонников жаркой самбой

Стартовал 12-й сезон "Танцев со звездами". Вчера зрители увидели первый выпуск. Особенно им запомнился горячий номер Екатерины Шпицы и Максима Щепкина, который неожиданно для всех закончился поцелуем.

Пара исполнила страстную самбу, сразу же влюбив в себя зрителей. Поклонники Екатерины тут же начали писать ей хвалебные комментарии, уверяя звезду, что они с Щепкиным точно дойдут до финала.

Сама актриса признается, что участие в шоу ей только в радость.

"Мы с Мишей уже спешим на новую тренировку, вдохновлённые вчерашним стартом и желанием делать больше и лучше. Спасибо вам всем за поддержку", – написала Екатерина в "Инстаграм".

Однако у некоторых пользователей поцелуй пары вызвал вопросы, ведь Шпица помолвлена. Звезда отечественного кино старается скрывать свою личную жизнь от любопытных глаз общественности, однако в 2018 году актриса получила предложение руки и сердца от бизнесмена Руслана Панова, на которое ответила согласием.

К слову, помолвка не мешает Шпице радовать поклонников откровенными снимками. Не так давно звезда "Реальных пацанов" поделилась дерзким снимком без одежды.