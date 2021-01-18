Картины из его коллекции оценили в баснословную сумму

Скандальная история вокруг оставшегося после Алексея Баталова имущества вышла на новый уровень. По словам юриста Элины Мазур, ей удалось обнаружить пропавшие картины итальянского экспрессиониста Амедео Модильяни, числившиеся в коллекции звезды киношедевра "Москва слезам не верит".



Помимо работ знаменитого художника, Баталов являлся владельцем писем Александра Блока, Анны Ахматовой и других уникальных объектов культурного наследия. Мазур заявила, что стоимость только 10 картин Модильяни исчисляется сотнями миллионов долларов. В переводе на российскую валюту – картины из коллекции Баталова стоят 30 миллиардов рублей.

Однако уникальные полотна давно покинули звездное семейство. Так, одна из картин обнаружилась у известного израильского коллекционера. Выяснилось, что бесценный объект достался Шмуэлю Флатто-Шарону за очень небольшие по сравнению с реальной стоимостью деньги. А вот где сейчас находятся остальные полотна, Мазур решила не раскрывать.

По ее словам, когда-то Баталовы равнодушно отнеслись к величайшей ценности: сокровища живописи хранились в гараже в мешках из-под мусора.

В беседе с журналистами издания "Телепрограмма" юрист отметила, что так как родные Баталова добровольно отказались от претензий на картины, их судьба решена. Когда полотна будут собраны, их передадут китайскому меценату. Ранее миллиардер выложил огромную сумму за розыск культурных ценностей.

К слову, недавно стало известно о новых разборках в деле о наследстве Баталова. Обвиненная в мошенничестве Наталья Дрожжина подала в суд на дочь артиста Марию.