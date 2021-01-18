Белоцерковская допустила роковую ошибку на похоронах

Вчера близкие и родные проводили Бориса Грачевского в последний путь. Родные, друзья и поклонники тяжело переживают утрату создателя "Ералаша". Особенно непросто приходится вдове артиста Екатерине Белоцерковской. И все бы ничего, только вот безутешная женщина случайно нарушила одну из главных традиций прощальной церемонии.

Поступок вдовы шокировал гостей, пришедших попрощаться с Грачевским. Оказалось, что когда выносили гроб, Белоцерковская шла впереди домовины, а не позади нее. Суеверные люди уверены, что это очень плохой знак.

"С человеком, который идет впереди гроба, может случиться ряд неприятностей, более того преждевременная кончина", – предостерег актрису колдун Артем Бесов.

Мужчина объяснил, что близкие люди всегда должны идти сзади, ведь те, кто идут впереди, могут "уйти на свет раньше покойника", уточняет "Дни.ру". Бесов добавил, что обгонять катафалк также нельзя, иначе можно навлечь на себя беду.

Наши предки действительно верили и чтили эту традицию, считая, что во время траурной процессии образуется особенный коридор, который связывает два мира. И если живой человек попадает в него, то велика вероятность, что его не станет в течение 40 дней после похорон.

К слову, Белоцерковская очень тяжело переживает утрату любимого мужа. Друзья актрисы рассказали, что из-за серьезного стресса Екатерина совсем перестала есть и спать.