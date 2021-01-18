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Вчера в Москве попрощались с Борисом Грачевским – худрук "Ералаша" умер после госпитализации с коронавирусом. Бедрос Киркоров, посетивший траурную церемонию, рассказал, как кончина режиссера связана с пророчеством Ванги.
Отец Филиппа Киркорова был знаком с болгарской ясновидящей и вспомнил о ее словах. Артист отметил: смертельная инфекция унесет еще немало жизней. Болезнь существовала давно, но опасной стала сейчас из-за ухудшения экологии.
"Еще слепая Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила: "Береги природу",
– привел высказывание певца Стас Садальский в "Инстаграм". Он заключил, что людям следует всегда улыбаться и не совершать злых поступков, как и делал сам Грачевский, которого актер никогда не видел грустным.
Напомним, что о госпитализации Грачевского с коронавирусом стало известно в конце декабря. Через несколько дней его состояние ухудшилось, а 14 января, несмотря на старания врачей, режиссер скончался.
После похорон скорую смерть предсказали и молодой вдове худрука "Ералаша".
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