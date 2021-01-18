Знаменитая ясновидящая предрекала страшную эпидемию много лет назад

Вчера в Москве попрощались с Борисом Грачевским – худрук "Ералаша" умер после госпитализации с коронавирусом. Бедрос Киркоров, посетивший траурную церемонию, рассказал, как кончина режиссера связана с пророчеством Ванги.

Отец Филиппа Киркорова был знаком с болгарской ясновидящей и вспомнил о ее словах. Артист отметил: смертельная инфекция унесет еще немало жизней. Болезнь существовала давно, но опасной стала сейчас из-за ухудшения экологии.

"Еще слепая Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила: "Береги природу",

– привел высказывание певца Стас Садальский в "Инстаграм". Он заключил, что людям следует всегда улыбаться и не совершать злых поступков, как и делал сам Грачевский, которого актер никогда не видел грустным.

Напомним, что о госпитализации Грачевского с коронавирусом стало известно в конце декабря. Через несколько дней его состояние ухудшилось, а 14 января, несмотря на старания врачей, режиссер скончался.

После похорон скорую смерть предсказали и молодой вдове худрука "Ералаша".