Кончину Грачевского объяснили сбывшимся предсказанием Ванги

Кончину Грачевского объяснили сбывшимся предсказанием Ванги
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитая ясновидящая предрекала страшную эпидемию много лет назад

Вчера в Москве попрощались с Борисом Грачевским – худрук "Ералаша" умер после госпитализации с коронавирусом. Бедрос Киркоров, посетивший траурную церемонию, рассказал, как кончина режиссера связана с пророчеством Ванги.

Отец Филиппа Киркорова был знаком с болгарской ясновидящей и вспомнил о ее словах. Артист отметил: смертельная инфекция унесет еще немало жизней. Болезнь существовала давно, но опасной стала сейчас из-за ухудшения экологии.

"Еще слепая Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила: "Береги природу",

привел высказывание певца Стас Садальский в "Инстаграм". Он заключил, что людям следует всегда улыбаться и не совершать злых поступков, как и делал сам Грачевский, которого актер никогда не видел грустным.

Напомним, что о госпитализации Грачевского с коронавирусом стало известно в конце декабря. Через несколько дней его состояние ухудшилось, а 14 января, несмотря на старания врачей, режиссер скончался.

После похорон скорую смерть предсказали и молодой вдове худрука "Ералаша".

Карина СИРАЗОВА

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