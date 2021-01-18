Выпуск появится на телеэкранах 24 января

Стало известно, кто заменит место покойного Александра Колтового в программе "Звезды сошлись". Новым соведущим Леры Кудрявцевой назначен Антон Привольнов.

Журналист известен по участию в таком проекте, как "Контрольная закупка". Также некоторое время назад Привольнов работал ведущим новостей на "Первом канале".

Антон признался, что он крайне рад новому назначению.

"Надеюсь, что программа "Звезды сошлись" станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном", – высказался Привольнов.

По словам телеведущего, он знаком со многими представителями российского шоу-бизнеса, так как встречался с ними в рамках своей прошлой программы. Журналист в шутку отметил – он знает, что едят звезды, поэтому остается только выяснить, какими людьми они являются, передает телеканал "НТВ".

Сама Лера Кудрявцева рассказала, что ранее она не была знакома с Привольновым. Однако актриса и журналист быстро нашли общий язык.

"На площадке он настоящий профессионал, а еще у него потрясающее чувство юмора", – заявила телезвезда.

Сообщается, что первый выпуск шоу "Звезды сошлись" выйдет в эфир 24 января.

Ранее появилась информация о том, что Кудрявцева столкнулась со страшной болезнью.