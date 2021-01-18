Черный список: Литва решила наказать Киркорова за Крым

Черный список: Литва решила наказать Киркорова за Крым
Филипп Киркоров. Фото: omsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста планируют не пускать на территорию страны

Филиппу Киркорову въезд в Литву в скором времени, вероятно, будет закрыт. МИД страны попросил департамент миграции включить певца в черный список: власти заподозрили российского артиста в пропаганде.

В литовском ведомстве отметили, что Киркоров не раз посещал Крым после 2014 года, таким образом сознательно отрицая "территориальную целостность и суверенитет Украины", а значит, "косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации". Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис добавил: Литва будет систематически оценивать всех, кто попытается распространить свою внешнюю политику или как-то повлиять на граждан страны.

О запрете для Киркорова в МИД задумались несколько дней назад после скандала из-за отмененных гастролей в Литве на фоне коронавируса. "Нужно запретить въезд в страну людям, которые используют мягкие меры пропаганды", – заявил ранее глава парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павиленис. В черный список также могут внести Михаила Шуфутинского.

Знаменитый шансонье делился с журналистами, что об этой ситуации ему ничего не известно. А вот поп-король пока планы властей Литвы не прокомментировал. РБК обратился за разъяснениями к представителю Киркорова.

Ранее Киркоров столкнулся с предательством близкого человека.

Карина СИРАЗОВА

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