"Стыдно": Васильеву досталось за интимные фото с известной актрисой

"Стыдно": Васильеву досталось за интимные фото с известной актрисой
Александр Васильев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сам историк моды не стал отвечать на критику

Накануне на личной инстаграм-странице Александр Васильев опубликовал архивные фотографии, на которых запечатлена обнаженная Любовь Орлова. Уникальные снимки возмутили пользователей Сети.

На фотографиях, сделанных в 1930-е годы, советская актриса позирует без одежды, сидя на старой кровати. Автором кадров выступил супруг Орловой – Григорий Александров.

Многие подписчики Васильева набросились на него из-за того, что историк моды показал личные снимки Любови Петровны, не предназначенные для всеобщего просмотра.

"Не понравилось, как будто заглянули в замочное отверстие", "Почему-то стало стыдно за тех, кто опубликовал фото", "Зачем сейчас в Сеть это выкладывать? Думаю, она не хотела бы этого", – не унимались комментаторы.

Однако нашлись и те, кому пришлись по душе смелые кадры с участием Орловой. Поклонники отметили, что звезда кинокартины "Весна" имела прекрасную фигуру.

Напомним, Любовь Орлова снималась в таких известных фильмах, как "Петербургская ночь", "Волга-Волга", "Веселые ребята" и других.

Ранее стало известно о том, что Васильев решил сделать тест ДНК вместе с популярным рэпером Моргенштерном. Внешняя схожесть Александра и Алишера породила слухи о том, что историк моды может приходиться отцом скандальному исполнителю. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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