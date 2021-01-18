Дочь Стриженовой ответила на слухи о своей беременности

Дочь Стриженовой ответила на слухи о своей беременности
Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница телеведущей решила поставить точку в обсуждении этой темы

Некоторое время назад по Сети начали распространяться слухи о второй беременности старшей дочери Екатерины Стриженовой. Поводом послужили фотографии, на которых 33-летняя Анастасия стала все чаще появляться в свободных нарядах. Общественность пришла к выводу, что таким образом женщина хочет скрыть округлившийся живот.

Устав от непрерывного потока сплетен и домыслов, наследница телеведущей решила высказаться на этот счет. В разделе "сторис" Анастасия опубликовала снимок, где она позирует в платье стиля оверсайз.

"Нет, я не беременная, просто ношу одежду на много размеров больше, чем я есть!" – написала она.

Напомним, в 2013 году дочь телеведущей вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Спустя пять лет у супругов родился сын Петр. На данный момент семья живет в Нью-Йорке.

Помимо Анастасии, у Екатерины есть еще одна дочь Александра. Девушка учится в МГУ имени Ломоносова. В конце декабря ей исполнилось 20 лет. По этому случаю ведущая "Доброго утра" тепло поздравила младшую наследницу на своей инстаграм-странице. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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