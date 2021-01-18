Телеведущий процитировал известного киногероя

Андрей Норкин колко ответил на высказывание историка Александра Сытина о непризнании им идей братства. Инцидент произошел в новом выпуске ток-шоу "Место встречи" на НТВ.

Сытин заявил, что он является приверженцем старого европейского либерализма, существовавшего до правления королевы Виктории. Историку напомнили, что в то время устраивали жестокие гонения на чернокожее население.

В ответ Александр заявил, что он не признает такое понятие, как "братство". Неожиданно в беседу вмешался Норкин. Телеведущий процитировал известные слова Данилы Багрова из кинокартины "Брат-2".

"Не брат ты мне, …" – именно так журналист охарактеризовал позицию Сытина.

На некоторое время в студии воцарилась тишина, после чего зрители и гости ток-шоу начали посмеиваться. Сам историк признался, что суть его точки зрения передана правильно.

"Именно так. Я счастлив, что это сказали вы, а не я", - отметил Александр.

Ранее Андрей Норкин объяснил, почему полюбившаяся многим передача "Место встречи" пропала из эфира. Телеведущий намекнул на то, что работает над новым проектом.