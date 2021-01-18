За телеведущую заступился коллега

После новогодних праздников шоу "Время покажет" вернулось в эфир Первого канала в обновленном формате. Журналиста Артема Шейнина заменил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. Нового ведущего зрители оценили, а вот Екатерину Стриженову, которая появлялась в студии протяжении четырех лет, попросили убрать.

В одном из последних эфиров артистка перепутала аптеку с магазином, что тут же подметили внимательные зрители. По мнению пользователей соцсетей, Стриженова не подходит на роль ведущей политической программы и порой выглядит глупо. В комментариях к посту Осташко в "Фейсбук" написали, что часто меняющая наряды звезда лучше бы смотрелась в утреннем шоу (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Артема туранули, он глупенькой Катюшке рот не давал открывать, чтоб народ не смешить. А теперь она на коне, Дом моделей на выезде!", "Катюшка и профессионализм, вещи не совместимые! А советы какие она может дать, как и куда бантик повязать. Этой глупышке лучше рот не открывать, получается очень смешно, как в цирке", "Здесь она никогда не была интересна. Только что наряды меняла".



Наилучшими ведущими "Время покажет" в Сети назвали Шейнина и Осташко. Журналист не стал игнорировать критику в адрес Стриженовой, поспешив вступиться за коллегу в комментариях: "Вы же ее совсем не знаете и не знаете какая она вне кадра".

Впрочем, Шейнин еще вернется в студию программы. Как ранее объяснила Стриженова, ее коллега просто решил продлить себе новогодние праздники.