"Лучше рот не открывать": зрители выгоняют Стриженову из "Время покажет"

"Лучше рот не открывать": зрители выгоняют Стриженову из "Время покажет"
Екатерина Стриженова. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/www.globallookpress.com
За телеведущую заступился коллега

После новогодних праздников шоу "Время покажет" вернулось в эфир Первого канала в обновленном формате. Журналиста Артема Шейнина заменил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. Нового ведущего зрители оценили, а вот Екатерину Стриженову, которая появлялась в студии протяжении четырех лет, попросили убрать.

В одном из последних эфиров артистка перепутала аптеку с магазином, что тут же подметили внимательные зрители. По мнению пользователей соцсетей, Стриженова не подходит на роль ведущей политической программы и порой выглядит глупо. В комментариях к посту Осташко в "Фейсбук" написали, что часто меняющая наряды звезда лучше бы смотрелась в утреннем шоу (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Артема туранули, он глупенькой Катюшке рот не давал открывать, чтоб народ не смешить. А теперь она на коне, Дом моделей на выезде!", "Катюшка и профессионализм, вещи не совместимые! А советы какие она может дать, как и куда бантик повязать. Этой глупышке лучше рот не открывать, получается очень смешно, как в цирке", "Здесь она никогда не была интересна. Только что наряды меняла".

Наилучшими ведущими "Время покажет" в Сети назвали Шейнина и Осташко. Журналист не стал игнорировать критику в адрес Стриженовой, поспешив вступиться за коллегу в комментариях: "Вы же ее совсем не знаете и не знаете какая она вне кадра".

Впрочем, Шейнин еще вернется в студию программы. Как ранее объяснила Стриженова, ее коллега просто решил продлить себе новогодние праздники.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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согласна на все100...Кате больше бы подошли кулинарные рецепты...
Гость
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Если ее муж друг Эрнста это не значит что Кате можно быть ведущей во.. Время покажет..Эрнст найди ей место в другой передаче!Не роняй РЕЙТИНГ! Артем с Русланом-----Лучшие! Кате там не место!
татьяна
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вроде бы и симпатичная, но промелькивает что-то неприятное, не покажись она долго- никто и не вспомнит...а ещё она долго тупит и часто говорит невпопад...
Гость
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Правильно, что уберут. Бегает как курица по студии, чего то кукарекает, на нее даже эксперты не обращают внимания.
Иван
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Что касается Стриженовой,я обеими руками за.Действительно,смотря на неё приходит в голову,женщине место на кухне!
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