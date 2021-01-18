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На своей инстаграм-странице Анна Нетребко опубликовала фотографии и видео со съемочного дня в Москве. Оперная певица сменила несколько образов, чем вызвала восторг у многочисленных поклонников.
Особого внимания удостоился первый наряд Нетребко. Анна предстала в длинном красном платье, которое выгодно подчеркнуло ее формы благодаря глубокому декольте.
Зачесанные назад волосы, алая помада и аккуратные серьги стали завершением яркого образа.
Также артистка примерила обтягивающее черное платье в пол и другие наряды.
"Когда я уже почти забыла, что красота и мода существуют", - написала Нетребко.
Не меньший восторг вызвало видео, прикрепленное к публикации, на котором оперная певица позирует вместе с мужем в белом брючном костюме на голое тело. Знаменитость поинтересовалась у супруга, как ему ее образ, намекая на глубокое декольте, однако он сыронизировал, отметив, что челка ей к лицу.
Подписчики оперной дивы по достоинству оценили свежие снимки и видеозаписи. Мимо публикации не смогли пройти и коллеги Анны по шоу-бизнесу.
"Красивая – глаз не отвести", – отметила певица Валерия.
Также свои восторженные комментарии оставили Филипп Киркоров, Александр Ревва, Игорь Верник, Владимир Винокур, Игорь Крутой и другие звезды.
Одна из поклонниц Нетребко посоветовала ей забрать красное платье себе в коллекцию, так как оно прекрасно сидит на ее фигуре. Однако артистка отказалась, объяснив это тем, что наряд сильно сковывает движения.
Ранее Нетребко откровенно рассказала о своей болезни.
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