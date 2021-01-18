"Глаз не отвести": Нетребко без бюстгальтера похвасталась декольте

"Глаз не отвести": Нетребко без бюстгальтера похвасталась декольте
Анна Нетребко. Фото: Roman Zach-Kiesling/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В адрес оперной певицы посыпались комплименты

На своей инстаграм-странице Анна Нетребко опубликовала фотографии и видео со съемочного дня в Москве. Оперная певица сменила несколько образов, чем вызвала восторг у многочисленных поклонников.

Особого внимания удостоился первый наряд Нетребко. Анна предстала в длинном красном платье, которое выгодно подчеркнуло ее формы благодаря глубокому декольте. 

Зачесанные назад волосы, алая помада и аккуратные серьги стали завершением яркого образа.

Также артистка примерила обтягивающее черное платье в пол и другие наряды.

"Когда я уже почти забыла, что красота и мода существуют", - написала Нетребко.

Не меньший восторг вызвало видео, прикрепленное к публикации, на котором оперная певица позирует вместе с мужем в белом брючном костюме на голое тело. Знаменитость поинтересовалась у супруга, как ему ее образ, намекая на глубокое декольте, однако он сыронизировал, отметив, что челка ей к лицу. 

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Подписчики оперной дивы по достоинству оценили свежие снимки и видеозаписи. Мимо публикации не смогли пройти и коллеги Анны по шоу-бизнесу.

"Красивая – глаз не отвести", – отметила певица Валерия.

Также свои восторженные комментарии оставили Филипп Киркоров, Александр Ревва, Игорь Верник, Владимир Винокур, Игорь Крутой и другие звезды.

Одна из поклонниц Нетребко посоветовала ей забрать красное платье себе в коллекцию, так как оно прекрасно сидит на ее фигуре. Однако артистка отказалась, объяснив это тем, что наряд сильно сковывает движения. 

Ранее Нетребко откровенно рассказала о своей болезни. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В России нашли способ расширения территорий

Политолог призвал к проведению нового референдума

При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей