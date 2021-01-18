Журналистка пропала с радаров телевидения после увольнения с Первого канала в 2019 году

Популярная российская телеведущая Наталья Семенихина запомнилась миллионам российских телезрителей по передаче "Контрольная закупка", в которой на протяжении нескольких лет выступала вместе с коллегой Антоном Привольновым. Семенихина также в одно время вела "Вопросы и ответы", а также выпуски "Контрольная закупка предупреждает". О том, как сложилась судьба журналистки после ухода с Первого – в эксклюзивном материале "Утро.ру".

Предложение о сотрудничестве Семенихина получила от главного канала страны еще в 1997-и году, где стала работать корреспондентом. Долгая работа на телевидении Украины, где ведущая и родилась дала свои плоды – Наталья стала работать специальным корреспондентом, освещая события в Восточной Европе. А в 2010 стала соведущей проекта "Контрольная закупка" вместе с Антоном Привольновым.

О своем увольнении Семенихина сообщила в 2019 году в соцсетях. Ведущая не стала давать комментариев о причинах ухода из Первого канала после двадцатилетней карьеры. В одном из интервью она обмолвилась, что, вполне возможно, представит телезрителям свой новый проект, однако с тех пор ни на одном телеканале Наталья так и не "засветилась".

Экс-ведущая "Контрольной закупки" не делится подробностями о своей семье. Известно, что журналистка находится замужем за Алексеем Соколовским. Семенихина воспитывает двоих детей – старшую дочку Ирину, рожденную в первом браке, и Софью, которая появилась на свет во время ее второго замужества.

Профессиональная карьера Натальи также покрыта тайной. Однако известно, что журналистка часто упоминает в своих соцсетях проекты, связанные с корпорацией "Роснефть". Так, осенью 2020 года состоялась пресс-конференция, посвященная итогам масштабной экспедиции по изучению арктических видов животных в рамках программы сохранения биологического разнообразия, а также атласа "Российская арктика. Пространство. Время. Ресурсы". В его разработке приняла участие "Роснефть" совместно с "Иннопрактикой". Сама Семенихина выступила модератором пресс-конференции.

В одной из публикаций Наталья выложила фотографию у порта в городе Большой Камень, сопроводив ее новостью о недавнем спуске на воду российского нефтеналивного танкера "Афрамакс". В ветке комментариев журналистка сообщила одной из пользовательниц, что иногда приезжает Дальние Камни по работе. А 5 сентября поздравила всех нефтяников с профессиональным праздником.

К слову, ее экс-коллега Антон Привольнов недавно стал соведущим телепрограммы "Звезды сошлись" вместе с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ, заменив погибшего в авиакатастрофе Колтового.