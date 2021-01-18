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Игорь Николаев рассказал о том, как произошло его знакомство с Аллой Пугачевой. Музыкант и артистка встретились в кафетерии студии Останкино.
Николаев стал гостем Ютуб-шоу "Почему я?". В разговоре с Валерией композитор признался – все произошло достаточно спонтанно. В тот момент Игорь Юрьевич работал с певицей Ириной Бржевской, которая снимала клип на песню "Хороши вечера на Оби".
В один из съемочных дней в Останкино музыкант решил выпить кофе. Он спустился в кафетерий, куда спустя некоторое время зашли две девушки, одетые в черные свитера и кожаные штаны. Одной из них оказалась Примадонна.
Николаев узнал Пугачеву и подошел к ней. Композитор заявил, что он играет на клавишах, и предложил свою кандидатуру для сотрудничества. Артист каким-то образом угадал, что Алла Борисовна проводила прослушивания с целью найти новых музыкантов в свой коллектив.
Игорь Юрьевич успешно прошел все испытания, поразив Пугачеву своим талантом.
"Пошли интересные встречи, поездки с Аллой. Мы сразу начали делать программу к "Олимпиаде-80", – вспомнил Николаев.
Композитор признался – ему очень нравилось наблюдать, как Примадонна раскрывалась в профессии.
Ранее стало известно о том, что передача о Пугачевой обернулась громким скандалом.
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