Композитор до сих пор благодарен Примадонне за предоставленный ему шанс

Игорь Николаев рассказал о том, как произошло его знакомство с Аллой Пугачевой. Музыкант и артистка встретились в кафетерии студии Останкино.

Николаев стал гостем Ютуб-шоу "Почему я?". В разговоре с Валерией композитор признался – все произошло достаточно спонтанно. В тот момент Игорь Юрьевич работал с певицей Ириной Бржевской, которая снимала клип на песню "Хороши вечера на Оби".

В один из съемочных дней в Останкино музыкант решил выпить кофе. Он спустился в кафетерий, куда спустя некоторое время зашли две девушки, одетые в черные свитера и кожаные штаны. Одной из них оказалась Примадонна.

Николаев узнал Пугачеву и подошел к ней. Композитор заявил, что он играет на клавишах, и предложил свою кандидатуру для сотрудничества. Артист каким-то образом угадал, что Алла Борисовна проводила прослушивания с целью найти новых музыкантов в свой коллектив.

Игорь Юрьевич успешно прошел все испытания, поразив Пугачеву своим талантом.

"Пошли интересные встречи, поездки с Аллой. Мы сразу начали делать программу к "Олимпиаде-80", – вспомнил Николаев.

Композитор признался – ему очень нравилось наблюдать, как Примадонна раскрывалась в профессии.

Ранее стало известно о том, что передача о Пугачевой обернулась громким скандалом.