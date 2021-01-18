Бывшая супруга набросилась на актера из "Универа" после слов о дочери

Бывшая супруга набросилась на актера из "Универа" после слов о дочери
Виталий Гогунский. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина обвинила артиста во лжи

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", продолжает выяснять отношения с бывшей женой Ириной Маирко. В недавнем интервью актер упрекнул экс-супругу в том, что она зарабатывает на карьере их дочери Миланы. Мать юной звезды решила публично ответить артисту из-за шквала критики, обрушившегося на нее после слов Гогунского.

Маирко написала в "Инстаграм", что актер выставил ее мошенницей, живущей за счет дочери. На самом же деле она вкладывает в карьеру ребенка немалые деньги: так, например, концерт в Вегасе обошелся Ирине а 10 млн руб., которые она до сих пор не отбила.

Бывшая Гогунского также ответила на слова актера о том, что деньги с Ютуб-канала Миланы она выводит на свой счет.

"Тут товарищ Гогунский забыл уточнить, что именно на эти деньги он же и отправился в Дисней Ленд", – поделилась Ирина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Теперь актер претендует на доступ к деньгам дочери, а также требует прибыль с ее каналов засчитать в качестве алиментов, добавила Маирко. По ее словам, Гогунский так и приехал к дочери, хотя Ирина не запрещает бывшему мужу с ней видеться. Кроме того, артист заблокировал экс-супругу в соцсетях, поэтому у нее даже нет возможности написать ему.

"Я ожидала, что наоборот отец порадуется успехам дочери. А тебя разбила зависть и жадность к деньгам",

заключила бывшая Гогунского, обвинив его во лжи на интервью. Милану обеспечивает нынешний возлюбленный Ирины, а вот актер, в отличие от него, в жизни ребенка участия не принимает.

Ранее Гогунский поделился своей версией скандала.

Карина СИРАЗОВА

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