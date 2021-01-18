Материалы вошли в документальный фильм, посвященный памяти артистки

К 40-летию Юлии Началовой Первый канал снял документальный фильм о покойной певице. Анонс картины появился на инстаграм-странице PR-директора артистки Анны Исаевой. В видео вошел момент, где исполнительница хита "Герой не моего романа" записывает голосовые сообщения для родных, уже лежа на больничной койке в тяжелом состоянии.

Исаева отметила, что в анонсе звучит настоящий голос Юлии.

В одном из сообщений певица жаловалась, что у нее поднялась высокая температура.

"Сегодня поднялась температура 39°C, я без памяти", – слабым голосом произнесла Началова.

Отмечается, что послание для родных Юлия сделала 8 марта 2019 года – за 8 дней до своей смерти.

Также артистка сообщила, что ее собираются поместить в реанимацию. Врачи планировали провести операцию на ноге.

Напомним, Юлия Началова страдала от подагры и системной красной волчанки. 8 марта певице стало плохо на репетиции, и ее экстренно госпитализировали. 11 марта звезду доставили в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. Спустя неделю она скончалась. Юлии было 38 лет.

Ранее появилась информация о том, как живет единственная дочь Началовой – 14-летняя Вера Алдонина.