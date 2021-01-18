Исполнительница хита "Мальчик мой" найдена в красноярской больнице

Исполнительница хита "Мальчик мой" найдена в красноярской больнице
Светлана Владимирская. Кадр youtube.com
Хирурги провели звезде экстренную операцию

Звездная певица Светлана Владимирская, сбежавшая с центра внимания светских кругов из-за религии на заре своей карьеры, перенесла экстренную госпитализацию и находится под наблюдением медиков. Звезда перенесла хирургическое вмешательство после выявления перитонита и в настоящее время находится у себя дома.

Светлана уже долгие годы живет в Краснодарском крае. Здесь у певицы имеется свой дом с хозяйством, с которым она управляется с помощью детей. Однако звезда однажды перестала брать трубку – как выяснили близкие друзья знаменитости, Владимирская попала в реанимацию.

Оказалось, что после неудачно проведенной операции, которую потребовалось проводить из-за панкреатита, Светлану пришлось класть под нож хирурга еще раз. В медучреждении сообщили, что у пациентки развилась кишечная непроходимость – именно с таким диагнозом она и поступила.

После шести операций Светлана питается с помощью зонда. В конце выпуска передачи "Пусть говорят" исполнительница вышла на связь со зрителями, сообщив, что ее уже успели выписать.

"Уже дома. Все в порядке. Спасибо всем, кто меня поддерживал и помогал моей семье. Моя болезнь – это врожденная патология", – рассказала Владимирская о произошедшем в эфире "Пусть говорят".

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Владимирская якобы попала в больницу из-за коронавируса. Информацию позднее опроверг друг звезды Алексей Рагс.

Егор МАЛКОВ

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