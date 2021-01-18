Калашникова предсказала скандал вокруг наследства Грачевского

Певица предложила вариант мирного урегулирования конфликта

Анна Калашникова прокомментировала слухи о том, что все имущество покойного Бориса Грачевского достанется его третьей супруге Екатерине Белоцерковской. По мнению певицы, это неправильно по отношению к бывшим избранницам создателя "Ералаша".

Калашникова считает, что на наследство должны претендовать также первая жена Грачевского Галина и его вторая супруга Анна, пишет "Собеседник".

Артистка отметила, что у сценариста имеется четверо наследников, для которых финансовая помощь не станет лишней. Напомним, Галина подарила Борису Юрьевичу сына Максима и дочь Ксению. Во втором браке у кинорежиссера появилась дочь Василиса. Последняя супруга, Екатерина, родила Грачевскому сына Филиппа.

"Конечно, не нужно ходить к гадалке, чтобы понимать: между дамами возникнут споры из-за денег", – высказалась певица.

Она отметила, что справедливым решением будет раздел имущества между всеми женами создателя "Ералаша". Артистка посоветовала женщинам объединиться и сделать что-то для увековечивания памяти покойного сценариста – например, установить памятник или открыть музей.

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января в возрасте 71-го года. В декабре кинорежиссер подхватил коронавирус, что и стало причиной резкого ухудшения состояния сценариста.

Ранее отец Филиппа Киркорова рассказал, как смерть Грачевского связана с пророчеством Ванги.