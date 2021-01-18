Вдова Крючкова рискует остаться без имущества

Женщина попалась на крючок коллекторов

Внучка Николая Крючкова рассказала о том, что четвертую супругу покойного артиста, Лидию Николаевну, донимают звонками коллекторы. Екатерина случайным образом выяснила, что на семье висит долг в миллион рублей.

По словам Екатерины, она не задолжала таких больших денег.

"Я точно не брала кредит, и его точно не брала бабушка", - оправдалась женщина.

Внучке Крючкова удалось узнать, что кредит был оформлен не однократно. Коллекторы уже начали угрожать изъятием имущества, передает "Комсомольская Правда".

Екатерина считает – к этому причастна ее мать Эльвира. Женщина не исключает, что родительница могла специально нанять черных риелторов, чтобы продать квартиру знаменитого отца.

Внучка актера сообщила, что она уже обратилась в Следственный комитет. На данный момент сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства сложившейся ситуации.



Примечательно, что после смерти звезды кинокартины "Баллада о солдате" его квартира превратилась в настоящее "яблоко раздора". В ней остались жить вдова и дочь Крючкова. Когда туда захотела въехать Екатерина, Эльвира оказалась категорически против.

Позже женщины устроили битву за квадратные метры. Дело дошло до того, что родственницы написали друг на друга заявления в полицию.