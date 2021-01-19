Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Стало известно о смерти Алексея Евсюкова – народного артиста и аккомпаниатор Иосифа Кобзона. Ему был 71 год.
О смерти музыканта сообщил концертный директор Константин Полещук. По его словам, причиной стал коронавирус.
"Столько было планов, столько впереди было совместных проектов... Четверть века нашей творческой дружбы и covid все разрушил... Светлая память!!! Мы всегда будем тебя помнить!!!" – написал Полещук на своей странице в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).
О времени и месте прощания пока неизвестно. Звезды и поклонники выразили свои соболезнования близким и родным Евсюгова. "Реву! Никого не осталось из прошлого! Как печально", "Как так? Алексей Павлович... ужас", "Светлая память", – написали в комментариях.
На протяжении долгих лет Алексей Павлович работал аккомпаниатором Кобзона. Также он был известен как музыкант, пианист и композитор.
Политолог призвал к проведению нового референдума
Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза