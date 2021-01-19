Музыкант ушел из жизни на 72-м году жизни

Стало известно о смерти Алексея Евсюкова – народного артиста и аккомпаниатор Иосифа Кобзона. Ему был 71 год.

О смерти музыканта сообщил концертный директор Константин Полещук. По его словам, причиной стал коронавирус.

"Столько было планов, столько впереди было совместных проектов... Четверть века нашей творческой дружбы и covid все разрушил... Светлая память!!! Мы всегда будем тебя помнить!!!" – написал Полещук на своей странице в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).



О времени и месте прощания пока неизвестно. Звезды и поклонники выразили свои соболезнования близким и родным Евсюгова. "Реву! Никого не осталось из прошлого! Как печально", "Как так? Алексей Павлович... ужас", "Светлая память", – написали в комментариях.

На протяжении долгих лет Алексей Павлович работал аккомпаниатором Кобзона. Также он был известен как музыкант, пианист и композитор.