Народный артист России скончался от коронавируса

Народный артист России скончался от коронавируса
Алексей Евсюков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант ушел из жизни на 72-м году жизни

Стало известно о смерти Алексея Евсюкова – народного артиста и аккомпаниатор Иосифа Кобзона. Ему был 71 год. 

О смерти музыканта сообщил концертный директор Константин Полещук. По его словам, причиной стал коронавирус. 

"Столько было планов, столько впереди было совместных проектов... Четверть века нашей творческой дружбы и covid все разрушил... Светлая память!!! Мы всегда будем тебя помнить!!!" – написал Полещук на своей странице в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены). 

О времени и месте прощания пока неизвестно. Звезды и поклонники выразили свои соболезнования близким и родным Евсюгова. "Реву! Никого не осталось из прошлого! Как печально", "Как так? Алексей Павлович... ужас", "Светлая память", – написали в комментариях.

На протяжении долгих лет Алексей Павлович работал аккомпаниатором Кобзона. Также он был известен как музыкант, пианист и композитор. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В России нашли способ расширения территорий

Политолог призвал к проведению нового референдума

При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей