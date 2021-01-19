Примадонна не смогла совладать с эмоциями, поздравляя близкого ей человека

На днях Раймонд Паулс отмечал свой юбилей. С 85-летием известного композитора поздравляли в прямом эфире. А близкие и коллеги из других стран связывались с ним по телемосту. Не осталась в стороне и Алла Борисовна, которая не смогла сдержать слез, поздравляя близкого друга и композитора, подарившего ей и поклонникам десяток легендарных песен, в том числе и "Миллион алых роз".

В эфире латвийского телеканала TV3 Примадонна призналась, что очень благодарна жизни за то, что свела ее с Паулсом - творчески и по-человечески, отметив, что в результате их союза появились "дети" – их песни, которые популярны и по сей день.

"Мы очень помогли друг другу, это дорогого стоит", – вытирала слезы Пугачева.

Примадонна также посетовала на то, что из-за "проклятой" пандемии они с композитором давно не виделись, однако выразила надежду, что в скором времени им все-таки удастся встретиться. "От всего сердца тебя поздравляет женщина, которая пела", – завершила свое поздравление Алла Борисовна.

Ранее Игорь Николаев, который также сыграл важную роль в творческой карьере Примадонны, вспомнил о знакомстве с Пугачевой.