Актриса в итоге отказалась исполнять просьбу режиссера

Советскую комедию "Иван Васильевич меняет профессию" в России знают почти все. При этом мало кому известно, что режиссер Леонид Гайдай работал над ней кропотливо, тщательно продумывая каждый эпизод, благодаря чему зрители получили истинный юмористический шедевр. Однако во время съемок фильма не все шло гладко, в частности, знаменитый кинодеятель сильно обидел одну из актрис.

В одной из сцен героиня Натальи Крачковской – жена Бунши – с балкона ругает Ивана Грозного, роль которого исполнил Юрий Яковлев, считая его своим мужем, а позже продолжает в квартире. Режиссер планировал построить это по-другому.

Он намеревался снять, как актриса перебирается с одного балкона на другой и попадает к соседу. Она же, страшно боявшаяся высоты, категорически отказалась выполнять такой опасный трюк.

Это не остановило Гайдая. Он решил пойти на хитрость – пообещал исполнительнице роли хорошую страховку – прицепленную снизу люльку – и ассистента.

Актриса поддалась на уговор, но, перешагнув опору балкона, поняла, что ее безопасность не обеспечена (люльки на месте не оказалось), и сразу вернулась. Мало того, снова отказавшись делать, как просил режиссер, она сильно обиделась на него.

Натальи Крачковской не стало в 77 лет. Тяжелая болезнь унесла жизнь любимой миллионами кинозрителей актрисы в начале марта 2016 года. За без малого пять лет на ее могиле так и не установили памятник.