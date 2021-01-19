Обманул на съемках: за что Крачковская обиделась на Гайдая

Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34; Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34;
Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34; Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34; Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34;
Актриса в итоге отказалась исполнять просьбу режиссера

Советскую комедию "Иван Васильевич меняет профессию" в России знают почти все. При этом мало кому известно, что режиссер Леонид Гайдай работал над ней кропотливо, тщательно продумывая каждый эпизод, благодаря чему зрители получили истинный юмористический шедевр. Однако во время съемок фильма не все шло гладко, в частности, знаменитый кинодеятель сильно обидел одну из актрис.

Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34;

В одной из сцен героиня Натальи Крачковской – жена Бунши – с балкона ругает Ивана Грозного, роль которого исполнил Юрий Яковлев, считая его своим мужем, а позже продолжает в квартире. Режиссер планировал построить это по-другому.

Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34;

Он намеревался снять, как актриса перебирается с одного балкона на другой и попадает к соседу. Она же, страшно боявшаяся высоты, категорически отказалась выполнять такой опасный трюк.

Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34;

Это не остановило Гайдая. Он решил пойти на хитрость – пообещал исполнительнице роли хорошую страховку – прицепленную снизу люльку – и ассистента.

Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34;

Актриса поддалась на уговор, но, перешагнув опору балкона, поняла, что ее безопасность не обеспечена (люльки на месте не оказалось), и сразу вернулась. Мало того, снова отказавшись делать, как просил режиссер, она сильно обиделась на него.

Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34;

Натальи Крачковской не стало в 77 лет. Тяжелая болезнь унесла жизнь любимой миллионами кинозрителей актрисы в начале марта 2016 года. За без малого пять лет на ее могиле  так и не установили памятник.

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Фото Людмилы Пахомовой /ИТАР-ТАСС/ Фото Сергея Микляева /ИТАР-ТАСС/.
Фото Ираклия Чохонелидзе /ИТАР-ТАСС/. Фото Татьяны Кузьминой /ИТАР-ТАСС/. Фото ИТАР-ТАСС/ Василий Смирнов
Полина ДОРОЖКИНА

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