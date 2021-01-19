Как выглядит могила Полищук спустя 14 лет

Как выглядит могила Полищук спустя 14 лет
Любовь Полищук. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда отечественного кино покоится на Троекуровском кладбище

Любовь Полищук не стало в 2006 году. Актриса долгое время боролась со страшной болезнью – саркомой позвоночника, которая развилась после серьезной автомобильной аварии. Многие поклонники звезды до последнего не могли поверить, что  актрисы больше нет. 

Несмотря на невероятные боли Полищук продолжала приезжать на съемки прямо после лечения. Справиться с недугом ей помогали обезболивающие, которые звезда "Моей прекрасной няни" принимала в больших количествах. Сама же актриса всегда повторяла, что на сцене артист всегда здоров. 

Народную артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Ее могила расположена недалеко от входа на погост. При этом ее видно издалека, потому что бюст, установленный на высокой гранитной колонне и выполненный из богемского хрусталя, красиво сияет в лучах зимнего солнца, пишет "Комсомольская правда". 

Автором надгробия является Александр Цигаль. Он отметил, что бюст Полищук весит 132 килограмма, а все работы велись в Чехии. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как выглядит могила Абдулова спустя 13 лет после смерти. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Кто сможет досрочно выйти на пенсию: в Совфеде назвали новую категорию россиян

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь страны

При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей