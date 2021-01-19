Звезда отечественного кино покоится на Троекуровском кладбище

Любовь Полищук не стало в 2006 году. Актриса долгое время боролась со страшной болезнью – саркомой позвоночника, которая развилась после серьезной автомобильной аварии. Многие поклонники звезды до последнего не могли поверить, что актрисы больше нет.

Несмотря на невероятные боли Полищук продолжала приезжать на съемки прямо после лечения. Справиться с недугом ей помогали обезболивающие, которые звезда "Моей прекрасной няни" принимала в больших количествах. Сама же актриса всегда повторяла, что на сцене артист всегда здоров.

Народную артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Ее могила расположена недалеко от входа на погост. При этом ее видно издалека, потому что бюст, установленный на высокой гранитной колонне и выполненный из богемского хрусталя, красиво сияет в лучах зимнего солнца, пишет "Комсомольская правда".

Автором надгробия является Александр Цигаль. Он отметил, что бюст Полищук весит 132 килограмма, а все работы велись в Чехии.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как выглядит могила Абдулова спустя 13 лет после смерти.

