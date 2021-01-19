В один момент телеведущая начала сильно раздражать мужчину

Роман Костомаров и Регина Тодоренко по праву считались одной из самых успешных пар "Леденикового периода". В итоге звезда "Орла и решки" и фигурист заняли третье место. С виду казалось, что в паре царит атмосфера взаимопонимания, однако выяснилось, что на деле все было не так гладко.

Фигурист признался, что после одного из неудачных номеров в их паре произошел разлад, и они начали друг друга раздражать. Регина же и вовсе обвинила партнера в том, что он ее плохо учит, поэтому и номер получился не самым удачным.

"Один-два выпуска все было на грани. Отъедешь куда-нибудь и материшься в бортик. Разлюбил я богиню льда свою! А потом хорошо откатали очередную программу и все наладилось", – смеется Костомаров.

Сейчас спортсмен и телеведущая поддерживают хорошие отношения, и по началу партнеры даже собирались полететь отдыхать вместе с семьями на Мальдивы, рассказал Роман в интервью изданию Hello. Но в итоге пары все-таки улетели отдыхать отдельно.

К слову, не так давно появились слухи о трудностях в семейных отношениях Тодоренко и Топалова. Телеведущая решила не томить поклонников и прокомментировала новость о расставании.