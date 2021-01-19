Умер известный российский телеведущий

Умер известный российский телеведущий
Фото: pixabay.com
Игорь Выхухолев ушел из жизни в 66 лет

Не стало известного советского и российского журналиста и телеведущего. Игорь Выхухолев умер накануне вечером. Печальную новость СМИ сообщила его дочь Мария.

Она назвала причину смерти отца. Игорь Выхухолев умер из-за проблем с сердцем, пишет "Комсомольская правда".

Мария разместила трогательный пост на своей странице в Фейсбук.

"Спасибо, папа, за все",

– написала она под фото с отцом. 

Несколько лет подряд, с 92-го по 96-й, Выхухолев вел программу "Время" на ОРТ. Также он был ведущим информационных программ. В 2005 году занял должность шеф-редактора ночного и утреннего вещания Дирекции информационных программ Первого канала. Чуть позже, в 2006-м, Выхухолев перешел работать в ВГТРК.

Дата прощания и место похорон пока не названы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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