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Не стало известного советского и российского журналиста и телеведущего. Игорь Выхухолев умер накануне вечером. Печальную новость СМИ сообщила его дочь Мария.
Она назвала причину смерти отца. Игорь Выхухолев умер из-за проблем с сердцем, пишет "Комсомольская правда".
Мария разместила трогательный пост на своей странице в Фейсбук.
"Спасибо, папа, за все",
– написала она под фото с отцом.
Несколько лет подряд, с 92-го по 96-й, Выхухолев вел программу "Время" на ОРТ. Также он был ведущим информационных программ. В 2005 году занял должность шеф-редактора ночного и утреннего вещания Дирекции информационных программ Первого канала. Чуть позже, в 2006-м, Выхухолев перешел работать в ВГТРК.
Дата прощания и место похорон пока не названы.
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