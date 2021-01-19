"Не расставались": Алибасов шокировал правдой об отношениях с Шукшиной после развода

"Не расставались": Алибасов шокировал правдой об отношениях с Шукшиной после развода
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/alibasov_nana
Бывшие супруги по-прежнему проводят много времени вместе

Развод Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной получился по-настоящему громким. Однако сын продюсера группы "На-На" выдал неожиданную новость. Оказалось, что скандальная пара все еще проводит много времени вместе. 

По словам Алибасова-младшего, Бари Каримович и Лидия Николаевна поддерживают теплые отношения, хотя и скандалили весь прошлый год. Оказалось, что даже Новый год и Рождество артисты отметили вместе, пишет "Стархит".

Бари Бариевич считает, что публике было выгодно, чтобы они постоянно выясняли отношения на публике, ведь на этом можно хорошо заработать. Это касается и наследницы наследницы Шукшиной, которая якобы преследовала свои цели. 

"Честно сказать, это я настоял на разводе отца, потому что не хотел, чтобы часть его наследства перешла той же Ольге. А так, я восхищаюсь парой папы и Лидии Николаевны", – резюмировал Алибасов-младший. 

Ранее Федосеева-Шукшина прокомментировала новый роман музыкального продюсера. Актриса едва смогла сдержать слезы, назвав поведение бывшего супругом "позором". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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