"В России деньги закончились?": Лорак затравили после возвращения в Киев

"В России деньги закончились?": Лорак затравили после возвращения в Киев
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не все обрадовались прибытию певицы на Родину

Ани Лорак спустя долгое время наконец-то вернулась в родную Украину. Радостной новостью певица поделилась на своей странице в "Инстаграм". Только вот пользователи социальной сети поспешили припомнить ей ее долгое нахождение в России. 

Звезда опубликовала фотографию с уличной прогулки, посетовав на то, что в Киеве очень холодно. 

"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", – подписала снимок певица. 

А вот в комментариях развернулась настоящая травля артистки. Звезде посоветовали поскорее собирать чемоданы и вновь возвращаться в Москву. 

"В России деньги закончились?", "Удивительно лишь то, как вас сюда пустили, и как вам хватило наглости ступить ногой на те места, где отстаивали национальное единство", "В Москве теплее", "Вам же было стыдно за Украину, вы же предали ее, а теперь возвращаетесь в ,"любимый город Киев?", 

– написали разгневанные украинцы. 

Однако нашлись и те, кто был очень рад возвращению Каролины в Киев, отметив, что очень ждут ее тур. 

Ранее Лорак удивила поклонников резкой сменой имиджа. В Сети появилось фото резко поседевшей певицы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Лишить красавицу гражданства.и под зад обратно!
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