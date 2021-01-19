Не все обрадовались прибытию певицы на Родину

Ани Лорак спустя долгое время наконец-то вернулась в родную Украину. Радостной новостью певица поделилась на своей странице в "Инстаграм". Только вот пользователи социальной сети поспешили припомнить ей ее долгое нахождение в России.

Звезда опубликовала фотографию с уличной прогулки, посетовав на то, что в Киеве очень холодно.

"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", – подписала снимок певица.

А вот в комментариях развернулась настоящая травля артистки. Звезде посоветовали поскорее собирать чемоданы и вновь возвращаться в Москву.

"В России деньги закончились?", "Удивительно лишь то, как вас сюда пустили, и как вам хватило наглости ступить ногой на те места, где отстаивали национальное единство", "В Москве теплее", "Вам же было стыдно за Украину, вы же предали ее, а теперь возвращаетесь в ,"любимый город Киев?",

– написали разгневанные украинцы.

Однако нашлись и те, кто был очень рад возвращению Каролины в Киев, отметив, что очень ждут ее тур.

Ранее Лорак удивила поклонников резкой сменой имиджа. В Сети появилось фото резко поседевшей певицы.