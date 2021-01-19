Мальчик появился на свет после смерти певицы

СМИ обнародовали неожиданную информацию о семье Юлии Началовой. Как утверждает изданиеSuper, у певицы есть сын. Мальчик появился на свет после ее смерти.

Ребенка Началовой и ее последнего возлюбленного Вячеслава Кудри родила суррогатная мать. Судя по информации издания, Юлия Началова пыталась сделать ЭКО, но попытки не увенчались успехом. После этого остался неиспользованный биоматериал. С его помощью малыш и появился на свет.

Сообщается, что сын Началовой живет с папой. Но часто навещает и бабушку с дедушкой, родителей певицы. А также старшую сестру – Веру Алдонину. Источники издания заявили, что ребенок очень похож на звездную маму. При этом отмечается, что отец мальчика намеренно скрывает его, чтобы оградить от любопытства публики и пересудов.

Издание также опубликовало видео с предположительным сыном Началовой. Семья певицы пока никак не отреагировала на эту новость в СМИ.

Ранее достоянием публики стали голосовые сообщения Началовой из больницы незадолго до ухода из жизни.