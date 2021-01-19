СМИ сообщили о втором ребенке Началовой

СМИ сообщили о втором ребенке Началовой
Юлия Началова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мальчик появился на свет после смерти певицы

СМИ обнародовали неожиданную информацию о семье Юлии Началовой. Как утверждает изданиеSuper, у певицы есть сын. Мальчик появился на свет после ее смерти.

Ребенка Началовой и ее последнего возлюбленного Вячеслава Кудри родила суррогатная мать. Судя по информации издания, Юлия Началова пыталась сделать ЭКО, но попытки не увенчались успехом. После этого остался неиспользованный биоматериал. С его помощью малыш и появился на свет.

Сообщается, что сын Началовой живет с папой. Но часто навещает и бабушку с дедушкой, родителей певицы. А также старшую сестру – Веру Алдонину. Источники издания заявили, что ребенок очень похож на звездную маму. При этом отмечается, что отец мальчика намеренно скрывает его, чтобы оградить от любопытства публики и пересудов.

Издание также опубликовало видео с предположительным сыном Началовой. Семья певицы пока никак не отреагировала на эту новость в СМИ.

Ранее достоянием публики стали голосовые сообщения Началовой из больницы незадолго до ухода из жизни.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Кто сможет досрочно выйти на пенсию: в Совфеде назвали новую категорию россиян

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь страны

При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей