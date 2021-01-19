"Надежная братская дружба": Подольская показала трогательное видео с сыновьями

"Надежная братская дружба": Подольская показала трогательное видео с сыновьями
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Старший наследник певицы с трепетом относится к брату

Осенью Наталья Подольская второй раз стала мамой. Теперь певица наслаждается счастьем материнства и не забывает делиться с поклонниками трогательными кадрами. В этот раз звезда опубликовала видео, на котором показала, как общаются ее дети. 

На коротком ролике старший сын Подольской и Преснякова Тема нежно гладит брата по голове и разговаривает с ним. 

"Это я твой братик Тема. Ты любишь меня?" – интересуется старший наследник звездной пары. 

Мама же умиляется "братской любви" сыновей. Поклонники разделили чувства певицы, назвав видео невероятно трогательным, не забыв похвалить Наталью за правильное воспитание Темы.

"Как приятно смотреть!", "Надежная братская дружба.. дорогого стоит", "Какая прелесть! Любовь", "Будут самыми лучшими братьями и главное друзьями", "Какая прелесть, слезы на глазах", "Вот это братская любовь. На всю жизнь! У них есть хороший пример!", "Какие они милые. Наталья как вам удалось избежать ревности у Темы к Ванечке? Тема такой осознанный" – написали в комментариях. 

Ранее Подольская показала нежный кадр двух сыновей, который был сделан, когда певица с новорожденным малышом вернулась из дома. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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