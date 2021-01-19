Дело не в сердце: названа "неофициальная" причина смерти ведущего программы "Время"

Дело не в сердце: названа "неофициальная" причина смерти ведущего программы "Время"
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гибели Выхухолева предшествовало отравление

Сегодня стало известно о смерти бывшего ведущего программы "Время" Игоря Выхухолева. Согласно официальной версии, причиной гибели стали проблемы с сердцем, однако журналистам удалось выяснить, что погибнуть тележурналист мог от другого. 

Выяснилось, что врачи приезжали к ведущему еще перед Новым годом. Тогда, по словам родных, Выхухолев слышал странные голоса и говорил о непонятных вещах, пишет "Московский комсомолец".

В итоге было принято решение отправить ведущего в больницу, а уже спустя несколько часов журналист был переведен в НИИ Склифосовского с токсическим отравлением аммиаком и с ожогом ротоглотки. 

Точно известно, как химикат попал в организм телеведущего, однако не исключено, что аммиак Выхухолев выпил по ошибке. 

Напомним, что с 92-го по 96-й журналист был ведущим программы "Время" на ОРТ, а в 2006-м перешел работать в ВГТРК.

Дата и место похорон пока неизвестны. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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