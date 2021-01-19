Гибели Выхухолева предшествовало отравление

Сегодня стало известно о смерти бывшего ведущего программы "Время" Игоря Выхухолева. Согласно официальной версии, причиной гибели стали проблемы с сердцем, однако журналистам удалось выяснить, что погибнуть тележурналист мог от другого.

Выяснилось, что врачи приезжали к ведущему еще перед Новым годом. Тогда, по словам родных, Выхухолев слышал странные голоса и говорил о непонятных вещах, пишет "Московский комсомолец".

В итоге было принято решение отправить ведущего в больницу, а уже спустя несколько часов журналист был переведен в НИИ Склифосовского с токсическим отравлением аммиаком и с ожогом ротоглотки.

Точно известно, как химикат попал в организм телеведущего, однако не исключено, что аммиак Выхухолев выпил по ошибке.

Напомним, что с 92-го по 96-й журналист был ведущим программы "Время" на ОРТ, а в 2006-м перешел работать в ВГТРК.

Дата и место похорон пока неизвестны.