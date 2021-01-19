О наличии второго ребенка у певицы не догадывались даже самые близкие

Новость о том, что у Юлии Началовой есть второй сын, который появился на свет уже после смерти певицы от суррогатной матери, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты выяснили, что мальчика воспитывает отец – Вячеслав Кудря, с которым артистке приписывали отношения за год до ее смерти. Близкие Началовой не смогли пройти мимо столь неожиданного сообщения.

Александр Панайотов назвал новость бредом и порекомендовал читателям не верить в то, что у Юлии есть сын. Победитель "Голоса" подчеркнул, что близко общается с семьей покойной артистки, поэтому абсолютно уверен, что такого быть не может.

"Юля всегда мечтала о счастливой семье прежде всего. А был бы второй ребенок – это уже другой вопрос. Она искала счастья и до последнего надеялась, что обретет его с хоккеистом Александром Фроловым", – резюмировал Панайотов.

А вот Светлана Дали оказалась менее разговорчивой, поэтому корреспондентам "Комсомольской правды" она просто посоветовала оставить ее в покое.

Напомним, что ранее выяснилось, у Юлии родился второй ребенок после ее смерти. Это получилось благодаря процедуре ЭКО. Малыш живет с папой и часто навещает бабушку с дедушкой.