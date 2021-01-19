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Анфиса Чехова часто радует поклонников откровенными снимками. Звезда тщательно следит за своей фигурой, поэтому не упускает возможности похвастаться подтянутым телом.
В этот раз артистка опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в номере отеля в Сочи. Из одежды на Анфисе лишь трусы с собачками, которые позабавили поклонников телеведущей. Однако Чехова решила оставить загадку, прикрыв самые пикантные части тела простыней.
"Думаю, что море, лучше любого психолога, успокаивает, наполняет мудростью и энергией, гармонизирует и приводит мысли в порядок. Просто ежедневно смотреть на бушующие волны, и все встает на свои места", – подписала серию снимков звезда.
В комментариях часть пользователей пожурили телеведущую за слишком откровенные кадры, намекнув, что неизвестно, как отреагирует ее сын, когда увидит мать в таком виде. Другие же написали, что без простыни фотографии были бы гораздо интереснее.
"Красивое тело, и Евы наряд", "Клевые трусишки", "Очень молодит вас эта прическа и фигура! Вид шикарный!", "Анфиса, вы чудо-девушка", – написали интернет-пользователи.
Ранее Анфиса Чехова устроила откровенную фотосъемку у бассейна "для взрослых".
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