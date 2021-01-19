Получает непристойные предложения: дочь Урганта ищет способы заработать

Получает непристойные предложения: дочь Урганта ищет способы заработать
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кажется, что наследница телеведущего оказалась в непростой финансовой ситуации

Вот уже пару лет падчерица Ивана Урганта живет в США. Эрика Куталия состоит в отношениях с молодым человеком по имени Муса, который разделяет страсть девушки к винтажным вещам. Только вот в последнее время избранник Эрики стал устраивать аукционы, желая заработать на продаже своих вещей. 

В Сети тут же поползли слухи о том, что у Мусы финансовые проблемы, поэтому ему и пришлось попрощаться с дорогими его сердцу вещам. А странная "Инстаграм-история" падчерицы телеведущего стала вызвала еще больше вопросов. 

Эрика опубликовала фотографию, на которой запечатлена переписка с человеком, который попросил девушку показать ему пальцы ног. Девушку подобное предложение ничуть не оскорбило. Напротив, она не растерялась и намекнула, что готова это сделать, если ей хорошо заплатят, пишет "Экспресс газета". 

"Это не бесплатно лол", – ответила наследница Урганта незнакомцу. 

Ранее Иван Ургант жестко подколол Шаляпина за отношения с женщинами "в возрасте". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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