Кажется, что наследница телеведущего оказалась в непростой финансовой ситуации

Вот уже пару лет падчерица Ивана Урганта живет в США. Эрика Куталия состоит в отношениях с молодым человеком по имени Муса, который разделяет страсть девушки к винтажным вещам. Только вот в последнее время избранник Эрики стал устраивать аукционы, желая заработать на продаже своих вещей.

В Сети тут же поползли слухи о том, что у Мусы финансовые проблемы, поэтому ему и пришлось попрощаться с дорогими его сердцу вещам. А странная "Инстаграм-история" падчерицы телеведущего стала вызвала еще больше вопросов.

Эрика опубликовала фотографию, на которой запечатлена переписка с человеком, который попросил девушку показать ему пальцы ног. Девушку подобное предложение ничуть не оскорбило. Напротив, она не растерялась и намекнула, что готова это сделать, если ей хорошо заплатят, пишет "Экспресс газета".

"Это не бесплатно лол", – ответила наследница Урганта незнакомцу.

Ранее Иван Ургант жестко подколол Шаляпина за отношения с женщинами "в возрасте".