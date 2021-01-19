Актер и его супруга не держат обид друг на друга

Дмитрий Орлов, известный по ролям в таких кинокартинах, как "Брат 2", "Сестры" и "Метро", рассказал о разрыве с женой Натальей Бражник. Супруги состояли в браке около девяти лет.

Новостью Орлов поделился на личной инстаграм-странице. Актер поблагодарил Наталью за счастливые моменты семейной жизни. Бывшую избранницу Дмитрий назвал "необыкновенным человеком" и "чарующей женщиной".

"Иди своей новой прекрасной дорогой и свети людям своей радужной улыбкой, как светила мне", – трогательно написал он.

Поклонники Орлова пожелали ему счастья в личной жизни и сопутствия удачи. Некоторые выразили сожаление, что брак Дмитрия распался. Однако сам артист не собирается опускать руки. В комментариях он отметил, что со спокойным сердцем и чистой совестью отпускает супругу.

Напомним, Наталья Бражник стала второй по счету женой Орлова. За все время брака супруги не завели общих детей.

Первой женой Дмитрия была Ирина Пегова. Актриса подарила мужу дочь Татьяну. В 2011 году пара распалась.