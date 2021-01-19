История ведущего рассмешила всех присутствующих в телеэфире

Российский телеведущий Андрей Норкин довел до истерики присутствующей в студии гостей, рассказав зрителям пошлый анекдот о еврейской чете.

Журналист решил рассмешить телезрителей, вспомнив довольно короткий анекдот, который рассказал всем присутствующим в телеэфире программы "Место встречи".

"Сара Абрамовна решила выйти замуж за плохого танцора. И она не прогадала...", – рассказал Норкин в эфире телеканала НТВ.

На какое-то время в студии возникла неловкая тишина. Однако несколько секунд спустя весь зал разразился громким смехом, когда до присутствующих дошел смысл пошлого рассказа.

Стоит отметить, что Норкин довольно часто рассказывает анекдоты в общественно-политической программе. В одном из последних эфиров журналист решил поведать историю о национальных стереотипах, высмеяв общие представления о жителях России: в печени сидит теща, в желудке – водка, а в сердце – Родина, передает РИА ФАН.

Ранее Норкин решил высмеять заявление одного из историков, выступившего в эфире телешоу. Ведущий раскритиковал эксперта за приверженность староевропейскому либерализму, который существовал еще до правления королевы Великобритании Виктории.