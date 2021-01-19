Норкин довел зрителей в студии до слез непристойным анекдотом

Норкин довел зрителей в студии до слез непристойным анекдотом
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
История ведущего рассмешила всех присутствующих в телеэфире

Российский телеведущий Андрей Норкин довел до истерики присутствующей в студии гостей, рассказав зрителям пошлый анекдот о еврейской чете.

Журналист решил рассмешить телезрителей, вспомнив довольно короткий анекдот, который рассказал всем присутствующим в телеэфире программы "Место встречи".

"Сара Абрамовна решила выйти замуж за плохого танцора. И она не прогадала...", – рассказал Норкин в эфире телеканала НТВ.

На какое-то время в студии возникла неловкая тишина. Однако несколько секунд спустя весь зал разразился громким смехом, когда до присутствующих дошел смысл пошлого рассказа.

Стоит отметить, что Норкин довольно часто рассказывает анекдоты в общественно-политической программе. В одном из последних эфиров журналист решил поведать историю о национальных стереотипах, высмеяв общие представления о жителях России: в печени сидит теща, в желудке – водка, а в сердце – Родина, передает РИА ФАН.

Ранее Норкин решил высмеять заявление одного из историков, выступившего в эфире телешоу. Ведущий раскритиковал эксперта за приверженность староевропейскому либерализму, который существовал еще до правления королевы Великобритании Виктории.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Детали тайного спора Трампа с Меркель из-за России раскрыл очевидец

Добиться своего американский лидер не смог

Эксперты оценили риск заморозки "Северного потока - 2" после заявления "Газпрома"

Предупреждение компании специалисты сочли простой формальностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей