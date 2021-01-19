Вдова показала могилу Грачевского

Вдова показала могилу Грачевского
Борис Грачевский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина до сих пор не может смириться с утратой

14 января 2021 года скончался Борис Грачевский. Известного кинорежиссера похоронили на Троекуровском кладбище. Вдова создателя "Ералаша", Екатерина Белоцерковская, показала, как сейчас выглядит место захоронения ее любимого супруга.

Фотография появилась в разделе "сторис". На снимке видно, что могила Грачевского буквально утопает в цветах и траурных венках. Их к последнему пристанищу Бориса Юрьевича принесли коллеги, друзья и многочисленные поклонники сценариста.

Вместо подписей Екатерина использовала лишь многоточие. Нетрудно понять, что Белоцерковская до сих пор не может поверить в смерть знаменитого мужа.

Также вдова Грачевского сделала заявление касательно финансовой помощи со стороны. Женщина сообщила, что она ни у кого не просила денег.

"Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!" – высказалась Екатерина.

Видимо, после кончины Бориса Юрьевича СМИ и поклонники кинорежиссера начали донимать Белоцерковскую расспросами. Убитая горем вдова решила прервать поток сплетен и домыслов.

Ранее певица Анна Калашникова предсказала войну жен Грачевского за его наследство.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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