Артистка прошла через большое количество трудностей

В 2000-м году имя Ольги Будиной было у всех на слуху. Популярность актрисе принесла роль медсестры Марины Голощекиной в кинокартине "Граница. Таежный роман".

Затем последовали новые роли, укрепившие народную любовь к Будиной. Ольга сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Баязет", "Идиот", "Московская сага" и других.

В 2004-м году актриса вышла замуж за бизнесмена Александра Наумова. Вскоре родился их сын Наум. У малыша начались серьезные проблемы со здоровьем, и все тяготы Ольга переносила одна. Супруг практически не поддерживал звездную жену в этот сложный период.

Когда Науму было четыре месяца, артистка приняла решение разорвать брак с бизнесменом. Она с головой ушла в воспитание наследника.

По мере взросления сына Ольга стала снова появляться в кино. Однако она ограничивалась лишь второсортными ролями.

В 2012 году Будину пригласили вести программу "О самом главном" на канале "Россия-1". Почти два года актриса посвятила этому проекту.

Вот уже несколько лет Ольга занимается благотворительностью, шествуя над детским домом в Угличе. Артистка помогает многодетным семьям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, а также организует семейные кинофестивали, передает "Комсомольская Правда".

В настоящее время Будина не появляется в кино. Последней ее героиней стала врач Ирина Холкина в фильме "Презумпция невиновности". Кинокартина появилась на российских телеэкранах в 2018 году.