Неудачный брак и болезнь сына: как сложилась судьба героини "Таежного романа" Будиной

Неудачный брак и болезнь сына: как сложилась судьба героини "Таежного романа" Будиной
Ольга Будина. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка прошла через большое количество трудностей

В 2000-м году имя Ольги Будиной было у всех на слуху. Популярность актрисе принесла роль медсестры Марины Голощекиной в кинокартине "Граница. Таежный роман".

Затем последовали новые роли, укрепившие народную любовь к Будиной. Ольга сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Баязет", "Идиот", "Московская сага" и других.

В 2004-м году актриса вышла замуж за бизнесмена Александра Наумова. Вскоре родился их сын Наум. У малыша начались серьезные проблемы со здоровьем, и все тяготы Ольга переносила одна. Супруг практически не поддерживал звездную жену в этот сложный период.

Когда Науму было четыре месяца, артистка приняла решение разорвать брак с бизнесменом. Она с головой ушла в воспитание наследника.

По мере взросления сына Ольга стала снова появляться в кино. Однако она ограничивалась лишь второсортными ролями.

В 2012 году Будину пригласили вести программу "О самом главном" на канале "Россия-1". Почти два года актриса посвятила этому проекту.

Вот уже несколько лет Ольга занимается благотворительностью, шествуя над детским домом в Угличе. Артистка помогает многодетным семьям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, а также организует семейные кинофестивали, передает "Комсомольская Правда".

В настоящее время Будина не появляется в кино. Последней ее героиней стала врач Ирина Холкина в фильме "Презумпция невиновности". Кинокартина появилась на российских телеэкранах в 2018 году. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Детали тайного спора Трампа с Меркель из-за России раскрыл очевидец

Добиться своего американский лидер не смог

Эксперты оценили риск заморозки "Северного потока - 2" после заявления "Газпрома"

Предупреждение компании специалисты сочли простой формальностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей