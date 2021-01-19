Юморист призвал поклонников не беспокоиться за его здоровье

Александр Морозов заставил своих фанатов переживать – он сообщил в "Инстаграм" о том, что оказался в больнице. Позже звезда "Кривого зеркала" поспешил успокоить поклонников.

Артист рассказал "Стархиту", что проходит плановую госпитализацию и скоро вернется в форму. Впрочем, диагноз свой раскрывать все же не стал.

Как напоминает телеканал "360", около года назад юморист перенес операцию по уменьшению желудка, чтобы похудеть.