Морозов из "Кривого зеркала" объяснил свою госпитализацию

Юморист призвал поклонников не беспокоиться за его здоровье

Александр Морозов заставил своих фанатов переживать – он сообщил в "Инстаграм" о том, что оказался в больнице. Позже звезда "Кривого зеркала" поспешил успокоить поклонников.

Артист рассказал "Стархиту", что проходит плановую госпитализацию и скоро вернется в форму. Впрочем, диагноз свой раскрывать все же не стал. 

Как напоминает телеканал "360", около года назад юморист перенес операцию по уменьшению желудка, чтобы похудеть. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Детали тайного спора Трампа с Меркель из-за России раскрыл очевидец

Добиться своего американский лидер не смог

Эксперты оценили риск заморозки "Северного потока - 2" после заявления "Газпрома"

Предупреждение компании специалисты сочли простой формальностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей