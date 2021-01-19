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Александр Морозов заставил своих фанатов переживать – он сообщил в "Инстаграм" о том, что оказался в больнице. Позже звезда "Кривого зеркала" поспешил успокоить поклонников.
Артист рассказал "Стархиту", что проходит плановую госпитализацию и скоро вернется в форму. Впрочем, диагноз свой раскрывать все же не стал.
Как напоминает телеканал "360", около года назад юморист перенес операцию по уменьшению желудка, чтобы похудеть.
Добиться своего американский лидер не смог
Предупреждение компании специалисты сочли простой формальностью