Кто мог выносить тайного ребенка Началовой: названо имя

Кто мог выносить тайного ребенка Началовой: названо имя
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Суррогатной матерью могла стать близкая подруга певицы

Коллеги и поклонники Юлии Началовой обсуждают внезапно возникшую информацию о тайном сыне певицы, по слухам, появившемся на свет уже после ее смерти. Говорят, что ребенка воспитывает отец Вячеслав Кудря, а имя предполагаемой суррогатной матери назвала Алена Кравец.

Ходят слухи, что именно Анна Исаева, которая была пиар-директором и близкой подругой артистки, выносила ее ребенка. Модель отметила, что продюсер могла пойти на такой шаг в память о близком человеке, ведь Началова ей доверяла.

Впрочем Кравец добавила, что за правдивость информации не ручается – с журналистами она поделилась лишь тем, о чем "злые языки давно шепчутся" на Рублевке. "Видная, умная, образованная – очень надеюсь, что странные слухи о том, что именно она стала суррогатной матерью, найдут вскоре реальное подтверждение", – высказалась певица об Исаевой.

Сама подруга Началовой от комментариев на эту тему отказалась, пишет "Дни.ру".

Видео с предполагаемым сыном Началовой появилось сегодня в СМИ. На слухи уже отреагировали некоторые близкие певицы.

Карина СИРАЗОВА

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